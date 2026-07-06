Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Osmaniye'de düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

        Osmaniye'de düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

        Osmaniye'de düğünde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tüfekle vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 05:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Osmaniye'de, Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'ndaki düğün salonunda iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine tüfekle ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı.

        AĞIR YARALANAN KİŞİ KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre, yaralılardan Hüseyin G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayrampaşada çatıdan kafasına beton parçası düşen kadın öldü

        İstanbul Bayrampaşada, önünde oturduğu binanın çatısından kafasına beton parçası düşen kadın hayatını kaybetti.(AA)

        #Osmaniye
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu
        Dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu
        Balıkesir'de orman yangını!
        Balıkesir'de orman yangını!
        "Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak"
        "Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak"
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları