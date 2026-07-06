Osmaniye'de düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Osmaniye'de düğünde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tüfekle vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 05:45 Güncelleme:
Osmaniye'de, Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'ndaki düğün salonunda iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine tüfekle ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı.
AĞIR YARALANAN KİŞİ KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre, yaralılardan Hüseyin G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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