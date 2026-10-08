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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobile önce ateş açıldı sonra kundaklandı!

        Otomobile önce ateş açıldı sonra kundaklandı!

        Şanlıurfa'da park halindeki otomobile önce ateş açıldı. Araç, daha sonra ise kundaklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 15:32 Güncelleme:
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        Önce ateş açıldı, sonra kundaklandı!

        Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde park halindeki otomobile önce ateş açıldı, sonra da kundaklandı.

        İHA'nın haberine göre olay Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, park halindeki Mehmet A.’ya ait lüks otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ilk önce ateş açıldı.

        Araç, daha sonra ise kundaklandı. Otomobilin yandığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

        Yangında otomobilde maddi hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma ve yapan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

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        #Şanlıurfa
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