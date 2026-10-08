Otomobile önce ateş açıldı sonra kundaklandı!

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde park halindeki otomobile önce ateş açıldı, sonra da kundaklandı.

İHA'nın haberine göre olay Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, park halindeki Mehmet A.’ya ait lüks otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ilk önce ateş açıldı.

Araç, daha sonra ise kundaklandı. Otomobilin yandığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında otomobilde maddi hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma ve yapan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.