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        Otoyol jandarması, emekli öğretmen çifti dolandırılmaktan kurtardı!

        Adana'da otoyol jandarması, emniyet şeridinde bekleyen otomobildeki emekli öğretmen ve yanındaki eşinin, yabancı numaradan arayan kişiler tarafından dolandırılmaya çalışıldığını tespit etti. Telefonu kapatarak dolandırıcılığı önleyen jandarma ekibi, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 16:36 Güncelleme:
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        Otoyol jandarması emekli çifti kurtardı!

        Adana'da jandarma ekipleri, otoyolda emniyet şeridinde bekleyen otomobildeki emekli öğretmen ve yanındaki eşinin, yabancı numaradan arayan kişiler tarafından dolandırılmaya çalışıldığını tespit etti.

        DHA'nın haberine göre telefonu kapatarak dolandırıcılığı önleyen jandarma ekibi, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı otoyol jandarma ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda emniyet şeridinde bekleyen bir otomobili kontrol etmek için durdu. Ekipler, emekli öğretmen olduğu öğrenilen sürücünün cep telefonuyla konuştuğunu ve tedirgin olduğunu görünce durumdan şüphelendi. Yapılan kontrolde yabancı bir numaradan arandığı belirlenen sürücünün dolandırılmaya çalışıldığı saptandı.

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        Telefondaki şüphelilerin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak emekli öğretmen ve eşini, terör örgütüyle bağlantılı oldukları bahanesiyle korkutarak para ve ziynet eşyalarını almaya çalıştıkları tespit edildi. Cep telefonunu kapatarak dolandırıcılığı önleyen jandarma ekibi, mağdur çifti karakola götürdü. Emekli öğretmenin şikayeti üzerine şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

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