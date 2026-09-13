Oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 21:33 Güncelleme:
Başsavcılıkça yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boz'un da aralarında bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Ekiplerin firari 2 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
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