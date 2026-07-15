Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Özel, Hüseyin Can Güner’i ziyaret etti

        Özel, Hüseyin Can Güner’i ziyaret etti

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti

        Kaynak
        anka
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 20:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Özel, Hüseyin Can Güner'i ziyaret etti

        Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dün gece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM’deki programlarının ardından Güner’i cezaevinde ziyaret etti.

        Ziyarette Güner’in Özel’e, “Alnımız ak, başımız dik. Veremeyeceğimiz hesabımız yok” dediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Güner ayrıca, suçlandığı ihalede kamu zararı değil, kamu yararının bulunduğunun raporlarla sabit olduğunu ifade etti.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kavgada tüfekle vurulan minibüs durağı başkanı öldü

        Afyonkarahisar'da, minibüs durağında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bağlı durak başkanı Osman Bulaş hayatını kaybetti, 1 şoför ise yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haluk Levent ve 18 kişi hakkında tutuklama talebi
        Haluk Levent ve 18 kişi hakkında tutuklama talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        İstanbul Boğazı'nda 'Denizden Karaya 15 Temmuz' korteji
        İstanbul Boğazı'nda 'Denizden Karaya 15 Temmuz' korteji
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde