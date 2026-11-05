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        Haberler Gündem Politika Özel: Yeni nesil siyasetin ilk kurultayı

        Özel: Yeni nesil siyasetin ilk kurultayı

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek birinci olağan kurultayı öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu kurultay, yeni nesil siyasetin ilk kurultayıdır. Siyasi kuruluşumuz kurultayımızla tamamlanacak. Tüm üyelerimizi 8 Kasım Pazar günü tüm ilçe ve illerimizde kurulacak sandıkların başına davet ediyorum. Gelin, yeni nesil siyasetin ilk büyük adımını hep birlikte atalım" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 21:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Özel: Yeni nesil siyasetin ilk kurultayı

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk olağan kurultayı öncesinde üyelere seslenerek genel başkanlık ön seçimi ve yeni dönem hedeflerine ilişkin açıklama yaptı. Özel, açıklamasında şunları söyledi:

        "Kıymetli yol arkadaşlarım, değerli YENİ Parti üyeleri, kuruluş talimatını bizzat milletin verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin oluşturduğu YENİ Partimizin ilk kurultayına gidiyoruz. Bugüne gelmek hiçbirimiz için kolay olmadı. Meydanlarda yan yana mücadele ettik. Haksızlıklara, saldırılara, kumpaslara hep birlikte göğüs gerdik. Ama en zor zamanda bile teslim olmadık. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Biz YENİ Partiyi bir partimiz olsun diye kurmadık. Eskimiş, çürümüş, köhnemiş siyaseti geride bırakmak için, Türkiye'nin önünde temiz bir sayfa açmak için, milletimizin sorunlarını çözmek için kurduk. Biliyoruz ki siyaset yenilenmeden Türkiye yenilenemez. O yüzden demokratik değişime kendimizden başladık. Önce ilçe başkanlarımızı tüm üyelerimiz belirledi. Ardından il başkanlarımızı tüm üyelerimizle seçtik. Sözün, kararın, yetkinin üyelerde olduğu yeni bir demokratik sistem kurduk.

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        Şimdi sıra genel başkanlık seçiminde. 8 Kasım Pazar günü 81 ilimizde yeni bir demokrasi şöleni yaşanacak. İl ve ilçe başkanlıklarımızda sandıklar kurulacak. Bu saat itibarıyla partimize üye olmuş herkes pazar günkü ön seçimde oy kullanabilecek. Ben de üyelerimizin güveniyle bu ön seçime aday olarak giriyorum. 14-15 Kasım'da birinci olağan kurultayımızı yapacağız. Bu kurultay, yeni nesil siyasetin ilk kurultayıdır. Siyasi kuruluşumuz kurultayımızla tamamlanacak. Genel başkan adayı olarak ben de yeni döneme ilişkin taahhütlerimi bir çalışma programında topladım. Bu programı internet sitemizden de tüm vatandaşlarımızın erişimine açacağız. 17 sayfalık programımız sizlere de SMS ya da WhatsApp üzerinden bağlantılarla ulaştırılacak.

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        "YENİ PARTİ İLE SİYASET YENİLENİYOR"

        Programımız 17 sayfa ve 17 ana başlıktan oluşuyor. Bu programda yeni dönemde üyelerimizin söz, karar ve denetim hakkını güçlendiriyoruz. Mahalle, ilçe, il meclisleriyle ve dijital katılımla kapsama alanımızı ve istişare mekanizmalarımızı kuvvetlendireceğiz. Siyasette kadınlara, gençlere daha fazla alan açacağız. Siyaset akademimizle yeni, liyakatli kadrolar yetiştireceğiz. Türkiye İttifakı anlayışıyla partimizin kapılarını milletimize ardına kadar açacağız ve yeni düzenin iktidar programını bu dönemde hep birlikte hazırlayacağız. Bütün bu taahhütlerin hesabını da şeffaflıkla üyelerimize vereceğiz. Çünkü biz mücadelenin sonunda sadece iktidarı değiştirmeyeceğiz. Siyasetin yapılış biçimini de değiştireceğiz. Yeni siyaset anlayışını milletimize armağan edeceğiz.

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        Şimdi tüm üyelerimizi 8 Kasım Pazar günü tüm ilçe ve illerimizde kurulacak sandıkların başına davet ediyorum. Gelin, yeni nesil siyasetin ilk büyük adımını hep birlikte atalım. Gelin, kimsenin kimseye muhtaç olmadığı, kimsenin kimseden üstün tutulmadığı yeni düzeni birlikte kuralım. Gelin, devletimizi adil ve güçlü, milletimizi özgür ve müreffeh kılalım. YENİ Parti ile siyaset yenileniyor. Milletin sözüyle, gücüyle, cesaretiyle Türkiye yenileniyor."

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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        #Özgür Özel
        #yeni parti
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