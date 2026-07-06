Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Özgür Özel, duruşmaların ardından Silivri'de konuştu

        Özgür Özel, duruşmaların ardından Silivri'de konuştu

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki duruşmalarını takip etti. Özel, burada yaptığı konuşmada, "Ekrem Başkan bu zorlamayla birinci celsede savunma yapmayacak ancak Ağustos ise Ağustos, nereye kaçarsanız kaçın, o ikinci celse açıldığında çatır çatır savunma yapılacak. Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkını size kısıtlatmayacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 19:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Özgür Özel, duruşmaların ardından Silivri'de konuştu

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaları takip etmek üzere Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan duruşma salonlarına geldi. Görülen duruşmaların ardından burada konuşan Özel, “Değerli arkadaşlar içeriden geliyoruz, içeride tutuklu-tutuksuz yargılanan herkes, göstermiş olduğunuz bu özveriye, bu gayrete, bu dayanışmaya minnettarlar. Kolay iş değil. Dikenli tellerin ötesinde, üç tane salonda yapılan savunma, avukatların konuşmaları, hakim - savcı, oradakiler elbette çok önemli bir süreç ama burada güneşin altında sabahın köründen itibaren onlara güç vermek, destek vermek, tarihe not düşmektir. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız" dedi.

        'HAFTANIN BAŞLANGIÇ GÜNÜ SABAHINA DİPLOMANIN CEZA DAVASINI KOYUYORLAR'

        Özel, “Bugün burada Ekrem İmamoğlu Mart ayının dokuzunda başlayan bir yargılamada. O günlerde diyorlardı ki önce ‘Martın sonuna kadar bitecek.’ Sonra ‘Nisan sonuna kadar bitecek.’ Haziran'ın sonu geldi, temmuz geldi. Ekrem Başkan ilk duruşmada söylemişti, ‘İlk sözü biz istiyoruz.’ ‘Olmaz, önce bütün tutukluları dinleyeceğim, en son seni dinleyeceğim.’ Şimdi Ekrem Başkan’ın savunma sırası geliyor ve diyorlar ki bize ‘Biz 9 Temmuz’da birinci celseyi bitireceğiz. İster savunun, ister savunmayın.’ Aynı güne, haftanın başlangıç gününe casusluk davası koyuyorlar. Yine aynı güne, haftanın başlangıç günü sabahına diplomanın ceza davasını koyuyorlar" diye konuştu.

        ‘EKREM İMAMOĞLU’NUN SAVUNMA HAKKINI SİZE KISITLATMAYACAĞIZ’

        Özgür Özel, “Çıkıp da biri de demiyor ki ‘Biz bunu söyledik ama yalanmış iddianamede yok.’ Sorulunca, ‘Ben de öyle duymuştum’ diyor. İddianameye konanların kanıtı yok. Kanıt diye söylenen itirafçılar özür dileyip helallik istiyor, vazgeçiyor. Şimdi Ekrem Başkana, ‘Sen savunma yapma, 9’una kadar bütün savunmalar bitecek, biz gideceğiz, Ağustos’ta geleceğiz.’ Ekrem Başkan bu zorlamayla birinci celsede savunma yapmayacak ancak Ağustos ise Ağustos, nereye kaçarsanız kaçın, o ikinci celse açıldığında çatır çatır savunma yapılacak. Ekrem İmamoğlu’nun savunma hakkını size kısıtlatmayacağız" dedi.

        ‘BİZ DOĞRU YOLDAN SAPMAYACAĞIZ’

        Özel, “Ekrem Başkan buraya bir selam yolladı duruşma salonunda. ‘Özgür Başkanın yürüdüğü yolda onunla birlikte yürümeye devam edeceğiz’ diye. Biz, Ekrem Başkanımızla beraber, Mansur Başkanımızla beraber tüm belediye başkanlarımızla yol arkadaşlarımızla ve örgütümüzle birlikte doğru yoldan sapmayacağız. Hangimiz Cumhurbaşkanı olacağız hiç önemi yok ama eninde sonunda benim, Ekrem Başkanın, Mansur Başkanın ve sizin desteklediği biri olacak. Bu kararlılık tek kararlılığımızdır. Bundan sonrasını onlar düşünsün. Ekrem Başkanın savunması haftaya kalacaksa haftaya, Ağustos’ta olacaksa Ağustosta, ne zaman olacaksa burada olacağız. Hep birlikte olacağız" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 3 Temmuz 2026 (CHP'de Güç Mücadelesini Kim Kazanacak?)

        Özel ''yeni Karaoğlan'' mı olacak? Özel'in seçim stratejisi ne? Özel, İmamoğlu ile ne konuşacak? Mansur Yavaş kimin yanında? İmamoğlu ve Özel arasında düşünce farkı var mı? Özel ''yeni Karaoğlan'' mı olacak? Özel'in seçim stratejisi ne? CHP'de rüzgar kimden yana? Kılıçdaroğlu'dan Göktaş'a destek. Kı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi!
        Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi!
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu