Pendik'te askeri araç ve polis aracının da karıştığı kazada 2 polis yaralandı
İstanbul Pendik'te askeri araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili çalışmalar sürüyor
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 18:22 Güncelleme:
İstanbul’un Pendik ilçesinde askeri araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kurtköy’de yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre 2’si polis olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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