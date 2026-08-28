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        Haberler Gündem İstanbul Pendik'te askeri araç ve polis aracının da karıştığı kazada 2 polis yaralandı

        Pendik'te askeri araç ve polis aracının da karıştığı kazada 2 polis yaralandı

        İstanbul Pendik'te askeri araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 18:22 Güncelleme:
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        Pendik'te zincirleme kaza: 3 yaralı

        İstanbul’un Pendik ilçesinde askeri araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kurtköy’de yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre 2’si polis olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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