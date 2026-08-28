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        Pitbull saldırdı, parmağı koptu!

        İzmir'de tasmasız ve ağızlıksız sokağa bırakılan Pitbull cinsi köpek, 5 çocuk annesi Ayşe Ortan'a saldırdı. Dehşet anlarında sağ işaret parmağı kopan talihsiz kadının uzvu, parçalandığı için ameliyatla yerine dikilemedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 13:51 Güncelleme:
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        Pitbull saldırdı, parmağı koptu!

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tasmasız ve ağızlıksız sokağa bırakılan pitbull cinsi köpek, küçük köpeğiyle yürüyüşe çıkan 5 çocuk annesi Ayşe Ortan'a saldırdı. Dehşet anlarında sağ işaret parmağı kopan talihsiz kadının uzvu, parçalandığı için ameliyatla yerine dikilemedi. Ölümden dönen kadın, köpeğin hala bulunamaması nedeniyle korkudan sokağa çıkamadığını belirtti.

        İHA'nın haberine göre olay, 19 Ağustos günü öğle saatlerinde meydana geldi. Hasta bakıcılığı yapan Ayşe Ortan, 'Jelibon' isimli teriyer cinsi köpeğiyle fırından ekmek alıp evine dönerken, apartmanının yakınındaki bir marketin önünde bulunan Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

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        Tasması ile zinciri salık ve ağızlıksız olduğu belirtilen Pitbull, önce küçük köpeğe ardından onu kurtarmaya çalışan Ayşe Ortan'a saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sırasında ağzına sokulan paspas sopasının kırılmasıyla talihsiz kadının sağ işaret parmağı koptu.

        Ortan, vatandaşların yardımıyla güçlükle kurtarılarak ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Doktorların iki kez gerçekleştirdiği operasyona rağmen, kopan parmak aşırı parçalandığı için yerine dikilemedi. Olayın ardından Ortan ve kızı, Pitbull'un sahibi olduğu tespit edilen Sibel G. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Sibel G.'nin köpeğin olay sonrası kaçtığını iddia ettiği öğrenilirken, mağdur kadın ise köpeğin sahibi tarafından bilinçli olarak saklandığından şüpheleniyor.

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        "YETİŞMESELERDİ ÖLECEKTİM"

        Yaşadığı korku dolu anların şokunu atlatamadığını belirten Ayşe Ortan, o anları şu sözlerle anlattı: "Marketin önünde bir köpek vardı ancak Pitbull olduğunu anlamadım. Bir anda koşup köpeğimi sırtından kaptı. Bırakması için etraftan yardım istedim, kimse yaklaşamadı. Birisi köpeğin ağzına paspas sopası soktu. Sopa kırılınca parmağım hayvanın ağzında koptu. Sonradan adının Zafer olduğunu öğrendiğim bilinçli bir vatandaş, köpeği arka ayaklarından çekince hem köpeğim hem ben kurtulduk. Yetişmeselerdi ölecektim. İşimden oldum, köpek ortada olmadığı için halen korkudan sokağa çıkamıyorum. Devletin bu ağızlıksız köpek gezdirenlere karşı bir yasa çıkarmasını bekliyoruz."

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        Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürerken, saldırgan köpeğin bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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        #haberler
        #İzmir
        #Ayşe Ortan
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