Rize'de düzenlenen güzellik yarışmasında 26 atmaca jüri karşısına çıktı

Rize'de Doğu Karadeniz'in köklü geleneklerinden biri olan atmacacılık kültürünü yaşatmak amacıyla "Atmaca Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşlardan ve atmaca tutkunlarından yoğun ilgi gördü. Rize ve Artvin'den gelen 26 atmaca tutkunu, özenle baktıkları atmacalarıyla yarışmaya katıldı. Alışveriş merkezi ziyaretçilerinin de merakla takip ettiği organizasyonda, atmacalar tek tek jüri üyelerinin karşısına çıkarıldı.

ATMACALAR GÜZELLİKLERİYLE YARIŞTI

Alanında uzman isimlerden oluşan jüri, atmacaları fiziksel yapıları, duruşları, tüy renkleri ve genel sağlık durumlarına göre değerlendirdi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmanın sonunda dereceye giren atmacaların sahiplerine kupa ve çeşitli hediye çekleri takdim edildi.