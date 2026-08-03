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        Haberler Gündem Sağlık Bakanı Memişoğlu uçakta fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı

        Sağlık Bakanı Memişoğlu uçakta fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'a dönüş yolculuğu sırasında uçakta rahatsızlanan yolcuya beraberindeki sağlık yöneticileriyle müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumu kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 18:18 Güncelleme:
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        İlk müdahaleyi Bakan Memişoğlu yaptı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, seyahat ettiği uçakta rahatsızlanan bir yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.

        Batman ve Siirt’teki İl Değerlendirme Programlarının ardından İstanbul’a dönmek üzere uçağa binen Bakan Memişoğlu’nun seyahati sırasında bir yolcu fenalaştı.

        KABİN EKİBİNİN ÇAĞRISINA HEMEN YANIT VERDİ

        Kabin ekibinin sağlık personeli çağrısı üzerine Memişoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindeki sağlık görevlileriyle yolcunun yanına gitti.

        Yolcuya ilk müdahaleyi yapan Memişoğlu ve beraberindekiler, sağlık durumunu kontrol altına aldı. Yolcunun müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

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        #haberler
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