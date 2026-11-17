İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Tayyar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek soruşturmayı yürüten başsavcıvekiline yaklaşık 1,5 saat ifade verdi.

"TERA'NIN KUMPASIYLA KARŞI KARŞIYAYIM"

İfadesinin ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tayyar, fon soruşturması kapsamında ifade verdiğini belirterek, "TERA suç örgütünün bir kumpasıyla karşı karşıya kaldığımı öğrendim. Onların akıl almaz bazı iddiaları vardı. Savcı Bey de o soruları yöneltti, cevabımızı verdik" dedi.

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Hakkındaki iddialara tepki gösteren Tayyar, "Hayatımda görmediğim, tanımadığım, bilmediğim, canlı olarak bile görmediğim, telefonla dahi konuşmadığım insanların benimle ilgili akla hayale gelmeyen çirkin iddiaları. Anlaşılan o ki benim bu fon vurguncularıyla mücadele azmimi kırmak, sesimi kısmak ve bu mücadele sürecini akamete uğratmak için bir kumpas hazırladıklarını görüyorum. Ağır bir iftira ile karşı karşıyayım" ifadelerini kullandı.

"ŞÜPHELİ SIFATIYLA GELDİM, İFADEMİ VERDİM"

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdiğini yineleyen Tayyar, "Şüpheli sıfatıyla geldim, ifademizi verdik" dedi. Şamil Tayyar, açıklamasının ardından adliyeden ayrıldı.

FOTO: İHA arşiv