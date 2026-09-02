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        Haberler Gündem Seferihisar soruşturmasında şoför A.D. para trafiğini anlattı

        Seferihisar soruşturmasında şoför A.D. para trafiğini anlattı

        Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü A.D., para alışverişlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 18:08 Güncelleme:
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        Başkanın şoförü itirafçı oldu

        İzmir’de Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in şoförü A.D.’nin ifadesine ulaşıldı.

        Rüşvete aracılık ettiği iddiasıyla 28 Ağustos’ta gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilen A.D., etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde, Yetişkin’in talimatları doğrultusunda bazı müteahhit, emlakçı ve iş insanlarından para aldığını öne sürdü.

        A.D., aldığı paraları makamda veya makam aracında Yetişkin’e teslim ettiğini iddia ederken, farklı tarihlerde de benzer şekilde para alışverişlerine aracılık ettiğini anlattı.

        ŞOFÖRÜN İFADESİNDEKİ PARA İDDİALARI

        A.D. ifadesinde, Yetişkin’in mart ayında kendisine verdiği 100 gram külçe altını Seferihisar dışında bir kuyumcuda bozdurmasını istediğini öne sürdü. Altını Kemeraltı Çarşısı’ndaki bir kuyumcuda bozdurduğunu belirten A.D., elde edilen paranın 100 bin liralık bölümünü Yetişkin’in talimatıyla S.A.’ya verdiğini söyledi.

        A.D., ayrıca Yetişkin’in yönlendirmesiyle bir müteahhitten aldığı parayı da kendisine teslim ettiğini iddia etti.

        Şüpheli, ifadesinde yaklaşık 1-1,5 yıl önce bir emlak komisyoncusu ve inşaat işiyle uğraşan U.P.’den 100 bin lira aldığını, bu parayı da aynı gün makamında Yetişkin’e verdiğini ileri sürdü.

        SORUŞTURMADA 12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

        Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, bazı belediye başkan yardımcıları ve belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında Yetişkin’in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı tarafından Yetişkin görevden uzaklaştırılmıştı.

        Daha sonra Seferihisar Belediye Meclisinde yapılan seçimde CHP’li meclis üyesi Fuat Gümüş başkan vekilliğine seçilmişti. Soruşturma kapsamında şoför A.D. hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer şüpheli M.K. ise tutuklanmıştı.

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        #Seferihisar soruşturması
        #haberler
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