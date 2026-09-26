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        Haberler Gündem Çevre Adana'yı istila ettiler! Geceleri vatandaşın kâbusu oldular

        Adana'yı istila ettiler! Geceleri vatandaşın kâbusu oldular

        Adana'da iklim değişikliği, bakımsız parklar ve boş araziler nedeniyle popülasyonu arttığı belirtilen cırcır böceğinin sesleri vatandaşların kâbusu oldu. Balkonlarda oturamaz hale geldiklerini anlatan vatandaşlar, gece saatlerinde yoğunlaşan cırcır böceği sesleri nedeniyle uyuyamadıklarını anlattı. Prof. Dr. Mehmet Rifat Ulusoy da önceki yıllara göre cırcır böceği popülasyonu artışına ilişkin açıklamada bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 11:40 Güncelleme:
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        Sesleri Adanalıların gece kâbusu oldu
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        Adana'da çevre kirliliği ve iklim değişikliği nedeniyle cırcır böceklerinin popülasyonu arttı. Yaklaşık 100 desibel sese sahip cırcır böceğinin sesleri vatandaşların tepkisine neden oluyor. Uzmanlar ise popülasyon artışında iklim şartları ve kentleşmenin etkili olduğunu belirtti.

        İHA'nın haberine göre, vatandaşlardan Erol Ongun, akşamları balkonlarda oturamadıklarını belirterek, "Cırcır böceklerinin sesinden rahatsız oluyoruz, uçuyor, geliyor ve korkutuyor. Rahatsızlığımız var. Belediyenin buna el atmasını istiyoruz. Her vatandaş gibi rahat bir akşam geçirmeyi istiyoruz" dedi.

        Sevim Kaya da akşamları çok rahatsız edici ses olduğunu ifade ederek, "Uyku esnasında bile, artık klimalar çalışmıyor, hava bir tık serinlediği için uyku esnasında fark ediyoruz. Yüksek katlarda bile sesi fark ediyoruz. Çalışma yapıldığını zannetmiyorum ama yapılmasını istiyoruz. Mahallede ilaçlama yapılmasını, çevre düzeni yapılmasını isterim. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum, ilaçlama istiyoruz, rahat uyumak istiyoruz" diye konuştu.

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        Hatice Yılmazer de cırcır böcekleri ile balkonlarında çok sık karşılaştıklarını vurgulayarak, "Mahallemizde biraz bakım ve temizlik istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi de gerekli önlemleri almalı, tarlaları ilaçlatmalı, yakılan tarlaları ilaçlatmalı. Bu görev kime düşüyorsa büyüklerimizden yardım istiyoruz. Komşularımız da aynı durumda, balkonlarımız hep bu böceklerle dolu" ifadelerini kullandı.

        Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Entomoloji Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Rifat Ulusoy ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Ağustos böceklerinin özellikle temmuz sonu ve ağustos ayı boyunca çıkardıkları sesleri dinledik. Yaz sonu ve eylül başında ortaya çıkan, kışlaklara çekilmeye çalışan ve eş arayan cırcır böceklerinin sesleri de bunlara eklendi. Böylece yaklaşık 2,5 aylık süreçte bu böceklerin sesleri daha yoğun şekilde duyulmaya başladı ve daha önce fazla dikkat çekmeyen sesler, bu yıl herkesin fark ettiği bir duruma dönüştü.

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        Adana'da kentleşmeyle birlikte oluşan boş araziler, bakımsız parklar, yol kenarlarındaki çalılık alanlar ve yeşil kuşaklar da cırcır böcekleri için uygun yaşam alanları oluşturuyor. Ayrıca doğal düşmanlarının azalması ve şehir ışıklarının bu böcekleri yerleşim alanlarına yönlendirmesi, insanların sesleri daha fazla duymasına neden olabiliyor."

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        #adana haberleri
        #iklim değişikliği
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