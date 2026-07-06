Seydişehir'de bisiklet festivali sona erdi

Seydişehir'de 5'incisi düzenlenen bisiklet festivali sona erdi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 25 farklı ilden 165 bisikletseverin katıldığı 5. Bisiklet Festivali tamamlandı
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 18:29 Güncelleme:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen 5. Bisiklet Festivali sona erdi.
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "25 farklı ilden 165 bisikletseveri ilçemizde ağırladık. Festival süresi boyunca 150 km pedallandı ve Seydişehir’imizin tarihi ve doğal güzelliklerine şahit oldu" dedi.
Ustaoğlu, gelecek yıllarda ilçemizin turizm değeri taşıyan tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti.
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