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        Sıfır araçların üzerine duvar çöktü!

        İstanbul Kağıthane'de bir binanın duvarı, yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait araçların bulunduğu açık otoparka doğru çöktü. Olayda yaklaşık 30 milyon liralık zarar meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        Sıfır araçların üzerine duvar çöktü!

        Kağıthane’de bir binanın duvarı, yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait araçların bulunduğu açık otoparka doğru çöktü.

        DHA'nın haberine göre olayda otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Olayın ardından emniyete giden bayi müdürü Hüseyin Ü. (46), zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

        Olay, 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil bayiinin stoktaki sıfır kilometre araçlarının bulunduğu açık otoparkın yanındaki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Duvarın parçaları otoparkta bulunan araçların üzerine düştü.

        12 SIFIR ARAÇTA HASAR OLUŞTU

        Çökme sonucu otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Otomobil bayiinin müdürü Hüseyin Ü., olayın ardından Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayette bulundu. Hüseyin Ü., şikayetinde araçlarda oluşan toplam zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirtti. Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, duvarın çökme nedeninin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

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