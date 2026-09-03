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        Haberler Gündem Silivri’deki gemi kazasında 2 kaptan tutuklandı! 4 kişiye adli kontrol

        Silivri’deki gemi kazasında 2 kaptan tutuklandı! 4 kişiye adli kontrol

        Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alsu Gemisi'nin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. Kazaya karışan gemideki 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 21:33 Güncelleme:
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        Alsu Gemisi'nin 2 kaptanı tutuklandı

        Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin soruşturmada, Alsu gemisinde gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı. 4 kişiye adli kontrol kararı çıktı.

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde olan rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ile Türk bayraklı Alsu isimli ticari geminin çarpışması sonucu batan gemideki 10 kişilik mürettebata ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

        Kazanın ardından Alsu gemisinde bulunan 10 kişiden aşçı hariç 9’u hakkında şüpheli işlemi uygulandı. Şüphelilerin ifadeleri gemide alınırken, soruşturmanın ve idari tahkikatın devam etmesi nedeniyle gemi güvenliği kapsamında şüpheliler jandarma ekiplerinin gözetiminde tutuldu.

        Şüphelilere yapılan testlerde alkole rastlanmadığı, ayrıntılı inceleme için kan örneklerinin de alındığı öğrenildi.

        BİRİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KAPTAN TUTUKLANDI

        Başsavcılık tarafından olayda kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla görevlendirilen bilirkişi heyetinin hazırladığı ön rapor doğrultusunda, gemide ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Silivri Adalet Sarayı’na sevk edildi.

        Şüphelilerin ifadeleri iki cumhuriyet savcısı tarafından alındı. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı, kusur durumları dikkate alınarak tutuklandı.

        Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

        Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

        ALSU GEMİSİNDE SU ALTI İNCELEMESİ YAPILACAK

        Soruşturma kapsamında Alsu gemisinin su altında kalan bölümlerinde dalgıçlar tarafından inceleme yapılacağı öğrenildi.

        Şüphelilerin ifadelerinde, Tuğberk İmamoğlu gemisindeki mürettebattan 2 veya 3 kişinin gemi batmadan önce güvertede bulunduğunu söyledikleri belirtildi. Bu kişilerin kurtulduğuna ilişkin herhangi bir delil veya emare bulunmazken, hayatını kaybetmiş olmaları halinde naaşlarına ulaşma ihtimalinin değerlendirildiği aktarıldı.

        Ancak şu ana kadar Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazına henüz ulaşılamadı.

        Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG Güven gemisinde, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu da arama-kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kazanın 2 Eylül saat 03.00 sıralarında Silivri’nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde meydana geldiği belirtildi.

        Açıklamada, Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ile Alsu isimli ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu’nun battığı ve gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılamadığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

        Kayıp mürettebata ulaşılması amacıyla ilgili kurumlarla koordineli şekilde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, olayın meydana geliş şekli, nedenleri ve sorumluların belirlenmesi için uzman bilirkişi incelemelerinin devam ettiği kaydedildi.

        Gemilere ait seyir, radar ve haberleşme kayıtları ile olayla ilgili tüm bilgi, belge ve görüntülerin muhafaza altına alındığı bildirildi.

        Soruşturmanın etkin şekilde yürütülmesi amacıyla bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü açıklandı.

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