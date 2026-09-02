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        Silodan düştü! Kahreden haber!

        Mardin'de inşaat halindeki çelik silonun çatısından düşen 47 yaşındaki Kadir Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 14:28 Güncelleme:
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        Silodan düştü! Kahreden haber!

        Mardin'de inşaat halindeki çelik silonun çatısından düşen Kadir Kaya (47), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, 31 Ağustos’ta Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde tarım ürünlerinin depolanması amacıyla yapımı süren çelik silo inşaatında meydana geldi.

        Silonun çatısında çalışan Kadir Kaya, metrelerce yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        Yoğun bakımda tedavi gören Kadir Kaya, doktorların müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #haberler
        #mardin
        #Kadir Kaya
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