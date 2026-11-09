Sincan Belediyesi'nden kentsel dönüşüm açıklaması

Ankara'nın Sincan ilçesinde Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 2011'de başlatılan ancak uzlaşma sağlanamaması nedeniyle 2015'te iptal edilen kentsel dönüşüm süreci, 2020'de yeniden başlatılan çalışmalarla hayata geçirildi.

Sincan Belediyesi iştiraki SİNKENT'in de görev aldığı proje kapsamında hak sahipleriyle yüzde 91 oranında uzlaşma sağlanırken, vatandaşlara yerinde dönüşüm modeliyle hak sahiplerine ek borç yükü getirmeyen 180 metrekareye varan depreme dayanıklı ve modern konutlar inşa edilecek. Altı kat sınırı ve yatay mimari esas alınarak hazırlanan projede, depreme dayanıklı konutların yanı sıra otoparklar, ticari alanlar ve çocuk oyun alanları da bulunacak.

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İlçede başlatılan kentsel dönüşüme ve yola çıkış amaçlarını anlatan Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, ilçenin son yıllarda sadece nüfus olarak değil, sanayi ve sosyal alanlarıyla da dev bir merkeze dönüştüğünü kaydetti. Belediye olarak, son 5-6 yılda Sincan Park gibi rekreasyon alanlarını, meydanları, kültür merkezlerini ve spor salonlarını ilçeye kazandırdıklarını aktaran Ocak, şöyle devam etti:

"Sanayimiz büyük bir ihracat merkezi oldu. Ancak yapı dokumuzun eski olması, kentsel dönüşümü en büyük önceliğimiz haline getirdi. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve olumlu bakışıyla, şeffaf bir süreç içerisinde bu dönüşümü sağlamak yola çıkış amacımızdı. Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan'ın talimatlarıyla kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde vatandaşlarımızı tek tek ağırladık, kimin kaç metrekare alacağını, isterse üstüne fark ödeyip daire büyütebileceğini ya da nakit destek alabileceğini anlattık. 7-8 farklı alternatif sunduk ve yüzde 91 gibi yüksek bir memnuniyet oranı yakaladık."

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SİNKENT'in ve belediyenin süreci 7/24 takip edeceğini vurgulayan Ocak, "Belediyenin bu süreçten bir ticari karı, kendine kalacak tek bir dairesi yoktur. Bütün amacımız, vatandaşımızın güvenli, modern ve huzurlu evlerde yaşamasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN YERİNDE DÖNÜŞÜM YAPILIYOR"

Mahallenin muhtarı Özgür Kızılova da projede belediyenin garantörlük rolünün önemine işaret etti. Mahalleliler arasında zaman zaman bilgi kirliliklerinin yaşandığını belirten Kızılova, "Herkese yıkılan yerin en fazla 50 metre ilerisinde ev veriliyor. Tamamen yerinde dönüşüm yapılıyor" dedi.

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Kerem Özil ise projeden ve gelinen noktadan memnun olduklarını, yeni binalarla mahallenin hem maddi hem de manevi yönden değer kazanacağını belirtti.

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Yusuf Arslan da projede adaletli ve adil bir sistemin kurulduğuna dikkati çekerek, yeni binaların mahalleliler için "nimet" olacağı değerlendirmesinde bulundu.