Yavrularıyla köye indi, mahalleli sahip çıktı

Erzurum'un Olur ilçesinin kırsal Ormanağzı Mahallesi'nde insanlarla iç içe bir yaşam süren dağ keçileri, evlerin arasında dolaşıyor. Yol kenarında ya da yerleşim birimlerine yakın yerlerde otlayan dağ keçilerine, mahalleli sahip çıkıyor