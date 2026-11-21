Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hızla büyüdü
İstanbul'un Şişli ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Giriş: 21 Kasım 2026 - 18:41 Güncelleme:
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında çatı alev alev yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Şişli'deki 5 katlı binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Ayrıntılar gelecek
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