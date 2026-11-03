Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sivas Belediyesi Tecer Dağı'ndan trenle 250 bin ton taş taşıdı

        Sivas Belediyesi Tecer Dağı'ndan trenle 250 bin ton taş taşıdı

        Sivas Belediyesi, Tecer Dağı'nda hizmete açtığı Taş Kırma Eleme Tesisi'nde ürettiği 250 bin ton taşı, trenle il merkezine getirerek altyapı ve asfalt yapımında kullandı. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, "Ulaşım maliyetlerini çok düşürdük, taşımayı çok hızlandırdık. Karayollarının yollarına zarar vermiyoruz, araçlarda amortisman giderlerini ciddi anlamda düşürdük. Bu çalışma Türkiye'de örnek bir çalışma. Türkiye'de taş ocağı olup da malzemeyi trenle taşıyan tek belediye Sivas Belediyesi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 17:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sivas Belediyesi trenle 250 bin ton taş taşıdı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yaklaşık bir yıl önce Ulaş ilçesindeki Tecer Dağı'nda hizmete açılan Taş Kırma Eleme Tesisi'nde üretilen malzemenin tırlarla il merkezine taşınmasının hem maliyetli hem de zaman kaybına neden olması nedeniyle Sivas Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında protokol imzalandı.

        Protokol kapsamında, Tecer Dağı'nda üretilen malzeme Tecer istasyonundaki depolama alanına getiriliyor ve burada dozerle vagonlara yükleniyor. Yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından trenle kent merkezine getirilen malzeme, depolama alanına boşaltılıyor.

        Buradan Sivas Belediyesinin asfalt üretim tesisine götürülen malzeme asfalt üretiminde kullanılıyor; elde edilen asfalt, ilin bozulan ve eskiyen yollarına seriliyor.

        REKLAM

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Tecer Dağı'nda Sivas'ın en büyük taş kırma tesisini hizmete açtıklarını söyledi.

        Yola serdikleri taşı belediye olarak kendilerinin ürettiğini belirten Uzun, "Özellikle yol yapımlarında dolgu malzemesi olarak altyapıda ve asfalttaki malzememizi kendimiz üretiyoruz. Tecer taşı Türkiye'nin en kaliteli malzemelerinden biridir. Kendi malzememizi üreterek ciddi anlamda tasarruf sağlıyoruz. Hem daha ekonomik üretiyoruz hem de aynı zamanda istihdam sağlıyoruz" dedi.

        Uzun, Tecer Dağı'nda hizmete açılan tesiste üretilen malzemeleri Tecer tren istasyonundan trenle şehir merkezine taşıdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Buradan günde iki sefer yapıyoruz ve bu iki seferde yaklaşık 3 bin tona yakın malzemeyi şehrimize taşımış oluyoruz. Böylece ulaşım maliyetlerini çok düşürdük, taşımayı çok hızlandırdık. Karayollarının yollarına zarar vermiyoruz, araçlarda amortisman giderlerini ciddi anlamda düşürdük. Bütün bunlarla birlikte Sivas Belediyesinin zamandan karı olduğu gibi hem de maliyetleri ciddi anlamda azalttı. Bu çalışma Türkiye'de örnek bir çalışma. Türkiye'de taş ocağı olup da malzemeyi trenle taşıyan tek belediye Sivas Belediyesi. TCDD Taşımacılık AŞ'yi kullanan iki belediye var, biri Sivas Belediyesi. Bu çalışmalarımızla birlikte şehrimize hizmet kalitesini artırıyoruz. Şu ana kadar trenle taşıdığımız malzeme 250 bin tonu geçti. Bu malzemeyi taşımamız karşılığında da Taşımacılık AŞ'ye 27 milyon lira civarında ödeme yaptık. Hem biz kazanıyoruz hem Taşımacılık AŞ kazanıyor, dolayısıyla şehrimiz ve devletimiz kazanıyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sivas haberleri
        #sivas belediyesi
        #tren
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karaal’ın kaçırılmasında soruşturma tamamlandı
        Karaal’ın kaçırılmasında soruşturma tamamlandı
        Nurmuhammed'in başından vurulmasında haraç çetesi detayı!
        Nurmuhammed'in başından vurulmasında haraç çetesi detayı!
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        Bugün Ne Oldu? 3 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Kasım 2026 haberleri
        ABD’de Ara Seçim günü: Mavi Dalga Kongre’yi süpürür mü?
        ABD’de Ara Seçim günü: Mavi Dalga Kongre’yi süpürür mü?
        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?
        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?
        "Çok iyi bir planımız var"
        "Çok iyi bir planımız var"
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Emre Belözoğlu adım adım Fenerbahçe'ye!
        Emre Belözoğlu adım adım Fenerbahçe'ye!
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        AKOM'dan İstanbul’a sağanak uyarısı
        AKOM'dan İstanbul’a sağanak uyarısı
        İlaç raporu olanlar reçeteye ihtiyaç duymayacak
        İlaç raporu olanlar reçeteye ihtiyaç duymayacak
        'Cevher'in okuma provası gerçekleşti
        'Cevher'in okuma provası gerçekleşti
        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!
        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu