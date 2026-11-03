Sivas Belediyesi trenle 250 bin ton taş taşıdı

Yaklaşık bir yıl önce Ulaş ilçesindeki Tecer Dağı'nda hizmete açılan Taş Kırma Eleme Tesisi'nde üretilen malzemenin tırlarla il merkezine taşınmasının hem maliyetli hem de zaman kaybına neden olması nedeniyle Sivas Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, Tecer Dağı'nda üretilen malzeme Tecer istasyonundaki depolama alanına getiriliyor ve burada dozerle vagonlara yükleniyor. Yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından trenle kent merkezine getirilen malzeme, depolama alanına boşaltılıyor.

Buradan Sivas Belediyesinin asfalt üretim tesisine götürülen malzeme asfalt üretiminde kullanılıyor; elde edilen asfalt, ilin bozulan ve eskiyen yollarına seriliyor.

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Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Tecer Dağı'nda Sivas'ın en büyük taş kırma tesisini hizmete açtıklarını söyledi.

Yola serdikleri taşı belediye olarak kendilerinin ürettiğini belirten Uzun, "Özellikle yol yapımlarında dolgu malzemesi olarak altyapıda ve asfalttaki malzememizi kendimiz üretiyoruz. Tecer taşı Türkiye'nin en kaliteli malzemelerinden biridir. Kendi malzememizi üreterek ciddi anlamda tasarruf sağlıyoruz. Hem daha ekonomik üretiyoruz hem de aynı zamanda istihdam sağlıyoruz" dedi.

Uzun, Tecer Dağı'nda hizmete açılan tesiste üretilen malzemeleri Tecer tren istasyonundan trenle şehir merkezine taşıdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

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"Buradan günde iki sefer yapıyoruz ve bu iki seferde yaklaşık 3 bin tona yakın malzemeyi şehrimize taşımış oluyoruz. Böylece ulaşım maliyetlerini çok düşürdük, taşımayı çok hızlandırdık. Karayollarının yollarına zarar vermiyoruz, araçlarda amortisman giderlerini ciddi anlamda düşürdük. Bütün bunlarla birlikte Sivas Belediyesinin zamandan karı olduğu gibi hem de maliyetleri ciddi anlamda azalttı. Bu çalışma Türkiye'de örnek bir çalışma. Türkiye'de taş ocağı olup da malzemeyi trenle taşıyan tek belediye Sivas Belediyesi. TCDD Taşımacılık AŞ'yi kullanan iki belediye var, biri Sivas Belediyesi. Bu çalışmalarımızla birlikte şehrimize hizmet kalitesini artırıyoruz. Şu ana kadar trenle taşıdığımız malzeme 250 bin tonu geçti. Bu malzemeyi taşımamız karşılığında da Taşımacılık AŞ'ye 27 milyon lira civarında ödeme yaptık. Hem biz kazanıyoruz hem Taşımacılık AŞ kazanıyor, dolayısıyla şehrimiz ve devletimiz kazanıyor."