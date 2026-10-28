Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik 69 ilde operasyon: 494 gözaltı

        69 ilde operasyon: 494 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, 69 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen 402 operasyonda 494 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda milyonlarca makaron, yüz binlerce paket sigara, kaçak akaryakıt ve alkollü içkinin yanı sıra ilaç, cep telefonu ve tarihi eserler ele geçirildi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 14:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        69 ilde operasyon: 494 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, 15-24 Ekim 2026 tarihleri arasında 69 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen 402 operasyonda 494 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 18'inin tutuklandığını bildirdi.

        İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince 15-24 Ekim tarihleri arasında 69 ilde toplam 402 operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulan kaçak ürünleri dağıttıkları, yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edildi.

        REKLAM

        Çalışmalarda 9 bin 315 litre akaryakıt, 246 bin 379 paket sigara, 18 bin 94 litre alkollü içki, 9 milyon 84 bin 170 adet içi doldurulmuş makaron, 2 milyon 943 bin 323 adet boş makaron, 27 bin 874 adet puro, 4 bin 982 kilogram tütün, 358 bin 42 adet ilaç, 384 adet cep telefonu, 9 bin 447 adet çeşitli elektronik muhtelif emtia ve 863 adet tarihi eser veya sikke ele geçirildi.

        Operasyonlar kapsamında yakalanan 494 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 29 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şile'de dere taştı, yollar göle döndü

        ŞİLE'de etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Derelerin su seviyesi yükseldi, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.(DHA)

        #Son dakika haberler
        #İçişleri
        #bakanlığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        WSJ: ABD'den Körfez ülkelerine seçim sonrası saldırı uyarısı
        WSJ: ABD'den Körfez ülkelerine seçim sonrası saldırı uyarısı
        'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edildiler!
        'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edildiler!
        İsrail seçimlerinde net kazanan yok
        İsrail seçimlerinde net kazanan yok
        Netanyahu sandıktan birinci çıktığını savundu
        Netanyahu sandıktan birinci çıktığını savundu
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Yolu trafiğe kapattı
        Yolu trafiğe kapattı
        İsrailli muhalefet lideri: Halk değişiminden yana oy kullandı
        İsrailli muhalefet lideri: Halk değişiminden yana oy kullandı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Akıllı sayaç tüketiciye yansımayacak
        Akıllı sayaç tüketiciye yansımayacak
        Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı
        Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı
        Telefonların kamerası da açıldı... Vatandaşın ölü merakı
        Telefonların kamerası da açıldı... Vatandaşın ölü merakı
        Kebapçı cinayetinden kan davası çıktı
        Kebapçı cinayetinden kan davası çıktı
        Damla Sönmez'den 'oyunculuk' itirafı
        Damla Sönmez'den 'oyunculuk' itirafı
        İki gencin hayatı söndü
        İki gencin hayatı söndü
        "Aşk tek başına yeterli değil"
        "Aşk tek başına yeterli değil"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "İnsan güvenliği hafife alınmamalı"
        "İnsan güvenliği hafife alınmamalı"
        Yüzde 6 hırpaladı
        Yüzde 6 hırpaladı