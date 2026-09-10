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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alanya’da turist kadına bıçaklı saldırı ve cinsel istismar:17 yaşındaki çocuk tutuklandı

        Alanya’da turist kadına bıçaklı saldırı ve cinsel istismar:17 yaşındaki çocuk tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 54 yaşındaki Danimarkalı turistin bacağından bıçaklanmasının ardından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki İ.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 11:50 Güncelleme:
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        Turist kadına bıçaklı ve cinsel saldırı

        Antalya’nın Alanya ilçesinde Danimarka uyruklu 54 yaşındaki kadın turistin bacağından bıçaklanarak cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olayın ardından kaçan 17 yaşındaki İ.Z., çarşı merkezinde yakalanarak Alanya Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü.

        YARALANAN KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

        İHA'nın haberine göre olay, dün gece Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. Danimarka uyruklu 54 yaşındaki kadın turist, İ.Z. (17) tarafından önce bacağından bıçaklandı. Ardından şüpheli cinsel saldırıda bulundu. Daha sonra şüpheli olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan turist kadın ise şikayetçi oldu.

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        17 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan ve Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan İ.Z. adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli çocuk, “kasten yaralama” ve “cinsel istismar” suçlarından tutuklandı.

        İ.Z., Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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