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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara’da markette husumetliler markette karşılaşınca silahlar çekildi!

        Ankara’da markette husumetliler markette karşılaşınca silahlar çekildi!

        Ankara'da alışveriş yapılan bir market, husumetli iki kişinin karşılaşmasıyla bir anda silahların konuştuğu yere dönüştü. Tartışmanın ardından tarafların birbirine ateş ettiği olayda bir kişi yaralanırken, yaşanan panik ve silahlı çatışma marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 14:18 Güncelleme:
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        Markette silahlı kavga

        Ankara'nın Sincan ilçesinde husumetli iki kişinin markette karşılaşmasıyla başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tarafların birbirlerine ateş etmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

        MARKETTE TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre olay; dün akşam saatlerinde Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markette karşılaşan ve husumetli olan Şahin A. ile Hikmet P. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin A., yanında bulunan tabancayla Hikmet P.'ye ateş etti. Hikmet P. de üzerindeki tabancayla karşılık verdi. Çatışmada, Hikmet P. bacağından vuruldu. Yaralı Hikmet P., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şahin A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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        SİLAHLARIN ÇEKİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

        Öte yandan olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, markette yaşanan tartışmanın ardından Şahin A. ve Hikmet P.'nin birbirine ateş ettiği anlar yer aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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