Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 2016-2025 yılları arasındaki aile mahkemesi verilerine göre, boşanma ve boşanmayla bağlantılı davalarda yargısal verimlilik son 10 yılda artış gösterdi.

Boşanma, nafaka, velayet, ayrılık ve evlenmenin iptali davalarının sayısı, karar türleri, ortalama görülme süresi, bölgesel dağılımı ve dosya temizleme oranlarının değerlendirildiği çalışmada, bölge adliye mahkemelerinde görülen boşanma davaları, 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen koruyucu ve önleyici tedbirler ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun evlenme ve boşanma istatistikleri de incelendi.

Verilere göre, nüfus artışının etkisiyle son 10 yılda boşanma ve bağlantılı dava sayılarında genel artış yaşanmasına rağmen, mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve dosya birikiminin eritilmesi konusunda olumlu sonuçlar elde edildi.

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‘BOŞANMA DAVALARINDA YÜZDE 100 EŞİĞİ AŞILDI’

2025 yılında ilk derece hukuk mahkemelerine 309 bin 479 boşanma davası geldi. Aynı dönemde boşanma davalarındaki dosya temizleme oranı yüzde 102,1 olarak gerçekleşti. Böylece yıl içerisinde açılan dosya sayısından daha fazla dosya karara bağlanırken, geçmiş yıllardan devreden dosyaların da bir kısmı sonuçlandırılarak dosya birikimi azaltıldı.

Evlenmenin iptali davalarında ise 2025 yılında 349 yeni dava açılırken, dosya temizleme oranı yüzde 120,1’e ulaştı. Bu sonuçla yıl içinde açılan ve önceki yıllardan devreden dosyaların önemli bölümü karara bağlandı.

‘EN YÜKSEK ARTIŞ VELAYET DAVALARINDA’

Son 10 yıllık veriler, boşanma ve bağlantılı tüm dava türlerinde dosya temizleme oranlarının yükseldiğini ortaya koydu. Boşanma davalarında temizleme oranı 2016 yılında yüzde 92,9 iken 2025 yılında yüzde 102,1’e yükseldi. Nafaka davalarında oran yüzde 88’den yüzde 108,2’ye çıktı.

En dikkat çekici artış ise velayet davalarında yaşandı. 2016 yılında yüzde 68,8 olan dosya temizleme oranı, 2025 yılında yüzde 103,3’e yükseldi.

Evlenmenin iptali davalarında temizleme oranı yüzde 112,7’den yüzde 120,1’e, ayrılık davalarında ise yüzde 79,1’den yüzde 106,8’e çıktı.

Veriler, 2025 yılında boşanma ve boşanmayla bağlantılı davalarda mahkemelerin yıl içinde gelen dosya sayısından daha fazla dosyayı karara bağladığını ve yargısal verimliliğin arttığını gösterdi. Ayrıca 2025 yılında açılan boşanma, nafaka ve velayet davalarının sayısının 2024 yılına göre azaldığı belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in önem verdiği başlıklardan biri olan boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesine yönelik planlanan reform çalışmalarının hayata geçirilmesiyle, dosya temizleme oranlarının gelecek dönemde daha da yükselmesi bekleniyor.