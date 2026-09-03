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        Haberler Gündem 3. Sayfa “Çık dışarı, sana sıkacağım” dedi! Sokakta dehşet saçtı

        “Çık dışarı, sana sıkacağım” dedi! Sokakta dehşet saçtı

        İzmir'in Buca ilçesinde husumetli olduğu kişinin evinin önüne pompalı tüfekle gelen saldırgan, sokak ortasında tehditler savurup rastgele ateş açtı. Apartman kapısı ve araçların zarar gördüğü olayda mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşarken, saldırganın elindeki tüfekle olay yerinden kaçtığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 13:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Pompalı dehşeti! "Çık, sıkacağım"

        İzmir'in Buca ilçesinde, iddiaya göre daha önceden tartıştığı şahsın evinin önüne pompalı tüfekle gelen bir saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı. "Çık dışarı, sana sıkacağım" diyerek bağırıp mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

        şüphelinin o anları, vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, olay yerinden koşarak uzaklaşan silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

        SOKAK ORTASINDA TEHDİTLER SAVURDU

        İHA'da yer alan habere göre olay, 31 Ağustos akşam saatlerinde Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, iddiaya göre daha önceden sözlü tartışma yaşadığı bir kişinin evinin önüne geldi.

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        Elindeki pompalı tüfekle sokak ortasında bekleyen şüpheli, husumetli olduğu kişiye yönelik, "Çık dışarı, sana sıkacağım" şeklinde tehditler savurarak bağırmaya başladı.

        RASTGELE ATEŞ AÇTI, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

        Daha sonra rastgele ateş ettiği öğrenilen saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar, apartmanın kapısına ve birçok araca isabet ederek zarar verdi. Silahlı şahsı gören çevre sakinleri büyük korku ve panik yaşarken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

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        SİLAHLI SALDIRGANIN KAÇIŞI KAMERADA

        Görüntülerde; şüphelinin elindeki pompalı tüfekle sokakta bir süre bekleyip tehditler savurduğu, ardından tüfekle birlikte koşarak olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, sokakta ve çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Emniyet güçlerinin, kaçan silahlı saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için başlattığı geniş çaplı çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

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        #Saldırı
        #İzmir
        #silah
        #Son dakika haberler
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