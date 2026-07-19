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        Haberler Gündem Çevre Çanakkale'nin "Kalpli Göl"ü pembeye büründü

        Çanakkale'nin "Kalpli Göl"ü pembeye büründü

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kalp şekliyle dikkat çeken Kalpli Göl, yaz sıcaklıkları ve artan buharlaşma nedeniyle yeniden pembe renge kavuştu. ÇOMÜ'den Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, tuzluluk oranının yükselmesiyle pembe rengi oluşturan mikroorganizmaların tekrar baskın hale geldiğini belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 10:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kalpli Göl" pembeye büründü

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde renk değiştiren ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', pembe renge büründü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, "Yaz döneminde hava sıcaklıklarının artması ve buharlaşmanın hızlanması ile birlikte tuzluluk oranı yeniden yükseldi. Buna bağlı olarak pembe rengi oluşturan mikroorganizmalar tekrar baskın hale geldi ve göl yeniden karakteristik pembe görünümüne kavuştu" dedi.

        DHA'daki habere göre; Dalyan köyünde, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki az sayıda pembe gölden biri olarak gösteriliyor. Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

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        Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'Dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Her yıl mayıs ayı sonlarında pembe rengin tonlarına bürünen 'Kalpli Göl', bu yıl temmuz ayı ortalarında pembe rengine döndü.

        "BU TİP GÖLLER, DİNAMİK YAPILARDIR"

        Bu tür göllerin dinamik ekosistemler olduğunu vurgulayan ÇOMÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, "Daha önceki açıklamalarımızda da ifade ettiğimiz üzere bu tip göller, dinamik yapılardır. Gölün rengi; tuzluluk oranı, hava sıcaklığı, mikroorganizma ve bakteriyel canlılık gibi birçok çevresel faktörün birlikte etkisiyle şekillenir.

        Bu yıl bölgede son yılların en yüksek yağış miktarı görüldüğü için göldeki tuzluluk seviyesi düşmüş, bu nedenle pembelik oluşturan mikroorganizmaların yoğunluğu azalmıştı. Ancak yaz döneminde hava sıcaklıklarının artması ve buharlaşmanın hızlanması ile birlikte tuzluluk oranı yeniden yükseldi.

        Buna bağlı olarak pembe rengi oluşturan mikroorganizmalar tekrar baskın hale geldi ve göl yeniden karakteristik pembe görünümüne kavuştu" diye konuştu.

        'DENETİM ALTINDA TUTULMASI GEREKİYOR'

        Bu değişimin doğal bir süreç olduğunun altını çizen Doç. Dr. Akarsubaşı, "Pembe göllerde renk değişimlerinin dönemsel olarak yaşanması beklenen bir durum. Göldeki mikrobiyal yaşamın ve çevresel koşulların mevsimsel olarak takip ediliyor. Burada unutmamamız gereken en önemli konu, gölün ekolojik dengesinin bozulmaması.

        Daha uzun yıllar kalbimizde pembe bir şekilde yer edebilmesi için göl çevresinde insan aktivitesi ile tarımsal ve hayvansal aktivite kaynaklı kirliliğinde denetim altında tutulması gerekmektedir.

        Ziyaretçilerin ve sosyal medya kullanıcılarının akınına uğrayan Kalpli Göl, rengindeki bu geri dönüşle birlikte yeniden Çanakkale'nin en gözde uğrak noktalarından biri haline geldi" dedi.

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