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        Haberler Gündem Güncel Cem Küçük soruşturmasında İsmail Çanak gözaltına alındı

        Cem Küçük soruşturmasında İsmail Çanak gözaltına alındı

        Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan İsmail Çanak teslim oldu. Çanak'ın savcılığa 'bildiklerimi anlatacağım' dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 13:38 Güncelleme:
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        Soruşturmada yeni gözaltı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ‘Cem Küçük soruşturması’ kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        DHA'nın haberine göre hakkında yakalama arama kararı çıkarılan firari şüpheli İsmail Çanak teslim oldu.

        Jandarma tarafından gözaltına alınan Çanak’ın dosya kapsamında 'bildiklerimi anlatacağım' dediği öğrenildi.

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        #İsmail Çanak
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