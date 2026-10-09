İzmir'de Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Çeşme Belediyesi'ne yönelik 'suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EVRAK İMHA ETMEYE ÇALIŞAN İŞÇİYE SUÇÜSTÜ

Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait bazı evrakların 5 Ekim’de belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan incelemelerde; Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olay sırasında suçüstü yapıldığı, yürütülen araştırmalarda evrakların imha edilmesine ilişkin talimatın Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. tarafından tespit edildi.

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B.S. hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'suç örgütü kurma ve yönetme' suçlarından devam eden bir soruşturmanın bulunduğu da belirtildi.

Operasyon kapsamında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D., Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S., ÇEŞTUR Büro Memuru D.S.Y, ÇEŞTUR Büro Memuru A.M., Büro Yönetim Elemanı A.A., Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde İnşaat Mühendisi O.A., Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B., İşletme sahibi Y.G., pansiyon sahibi M.A., Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili F.Y., emlakçı Ş.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin’in ise başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.

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Operasyon kapsamında şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.