Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir törenindeki kravatında KAAN detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende, milli muharip uçak KAAN figürlerinin yer aldığı kırmızı kravatı tercih etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünde Anıtkabir’de düzenlenen törene kırmızı KAAN desenli kravatla katılması dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törende, milli muharip uçak KAAN figürlerinin yer aldığı kırmızı kravatı tercih etti.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN’ın figürleri, Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümünde Türkiye’nin kendi savaş uçağını geliştirme hedefini Anıtkabir’deki törene taşıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında Bedir Mutabakat Zaptı’nın imzalandığı gün de AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda KAAN desenli kravat takmıştı. Cumhuriyet Bayramı’nda aynı desenin kırmızı rengini kullanması, milli havacılık projelerine yönelik desteğini yeniden görünür kıldı.