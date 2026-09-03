Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru gözaltına alındı

        Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru gözaltına alındı

        Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen N.D. 'Yalan tanıklık' suçundan gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 17:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Denizolgun soruşturmasında gözaltı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen N.D. 'Yalan tanıklık' suçundan gözaltına alındı.

        Daha önce tanık sıfatıyla ifade veren N.D’ nin, emniyetteki işlemlerinin ardından, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (

        ÖNERİLEN VİDEO
        #arif denizolgun
        #SORUŞTURMA
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEAŞ operasyonunda polise saldırı
        DEAŞ operasyonunda polise saldırı
        Alsu'nun 2 kaptanı tutuklandı
        Alsu'nun 2 kaptanı tutuklandı
        F.Bahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı!
        F.Bahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı!
        Filenin Sultanları yolu yarıladı!
        Filenin Sultanları yolu yarıladı!
        Borç dedi milyonları aldı
        Borç dedi milyonları aldı
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na destek
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na destek
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Şekerin etkisi 70 yıl sonra ortaya çıkabilir
        Şekerin etkisi 70 yıl sonra ortaya çıkabilir
        İsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyor!
        İsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyor!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Yeni arkadaş arıyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!