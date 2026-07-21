Ne olmuştu?

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17), kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Tuncay Yıldız da tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., Zabıta Müdürü N.B. ile zabıta personeli C.T., Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı. Fabrika sahiplerinden, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş Oransal ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.