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        Dilovası yangınında iddianame hazırlandı

        Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü yangına ilişkin iddianame hazırlandı. 7 kamu görevlisine "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlaması yöneltildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 10:43 Güncelleme:
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        Dilovası yangınında iddianame hazırlandı

        Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 7 kamu görevlisine "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlaması yöneltildi.

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin davaya, Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu'nda devam edildi.

        Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, 7 kamu görevlisine "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlaması yöneltildi.

        Ne olmuştu?

        Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17), kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Tuncay Yıldız da tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

        Soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., Zabıta Müdürü N.B. ile zabıta personeli C.T., Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı. Fabrika sahiplerinden, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş Oransal ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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