Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'daki vahşette gözaltılar!

        Elazığ'daki vahşette gözaltılar!

        Elazığ'daki yangında evden cansız bedenleri çıkartılan ve ön otopsi sonucuna göre cinayete kurban gittikleri tespit edilen Ağa ve Hayriye Üykü çifti olayında, 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 09:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Elazığ'daki vahşette gözaltılar!

        Kahreden olay, 3 gün önce Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evde yangın çıktı.

        İHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 7 çocuk sahibi Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedenlerini çıkardı.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        REKLAM

        Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili gözaltı sayısının 4'e yükseldiği öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarılırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Elazığ
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        22 ilde 'C31K' operasyonu: Okullara saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı
        22 ilde 'C31K' operasyonu: Okullara saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı
        Banka çalışanlarını rehin almıştı! Şaşkına çeviren ifade!
        Banka çalışanlarını rehin almıştı! Şaşkına çeviren ifade!
        Kaosbahçe!
        Kaosbahçe!
        300 yıl hapisle aranan karı koca villada yakalandı!
        300 yıl hapisle aranan karı koca villada yakalandı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump iddia etti: İran'a tüm gücümüzle saldırmadık
        Trump iddia etti: İran'a tüm gücümüzle saldırmadık
        "Müthiş mücadele, akılcı oyun"
        "Müthiş mücadele, akılcı oyun"
        İş insanı istismardan cezaevine gönderildi... Skandal otelin işletmecisi tutuklandı!
        İş insanı istismardan cezaevine gönderildi... Skandal otelin işletmecisi tutuklandı!
        Bakan Gürlek: 6 faili meçhul cinayet dosyasını daha aydınlattık
        Bakan Gürlek: 6 faili meçhul cinayet dosyasını daha aydınlattık
        Kiralık sosyal konutta fiyatlar açıklandı
        Kiralık sosyal konutta fiyatlar açıklandı
        Kaçak sigaraların payı yüzde 6,2
        Kaçak sigaraların payı yüzde 6,2
        İngiltere'de 'turist vergisi' tartışması
        İngiltere'de 'turist vergisi' tartışması
        Seferihisar Belediyesine operasyon: 43 gözaltı
        Seferihisar Belediyesine operasyon: 43 gözaltı
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Yunan basını Ege’de İHA’ları yazdı
        Yunan basını Ege’de İHA’ları yazdı
        Yaşlanan nüfusa yeni vergi çözümü
        Yaşlanan nüfusa yeni vergi çözümü
        Suudi Arabistan'dan Trump'a saldırı talebi
        Suudi Arabistan'dan Trump'a saldırı talebi
        'İntikam elbisesi' açık artırmada
        'İntikam elbisesi' açık artırmada
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor
        "Asıl 7 kere evleneni dinleyeceksin"
        "Asıl 7 kere evleneni dinleyeceksin"