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        Haberler Gündem 3. Sayfa Emniyet şeridi kavgası kamerada! Otobüs şoförüne saldırıp 180 bin TL ceza aldılar

        Emniyet şeridi kavgası kamerada! Otobüs şoförüne saldırıp 180 bin TL ceza aldılar

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyet şeridinden geçmelerine izin vermeyen servis otobüsü şoförüne saldıran hafif ticari araç sürücüsüne 180 bin TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da trafikten men edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 15:27 Güncelleme:
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        Emniyet şeridi kavgası! 180 bin'lik saldırı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçtan inip emniyet şeridine geçmesine izin vermeyen şoföre saldıran sürücüye 180 bin TL ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken araç trafikten men edildi.

        Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Ilıca-Kumköy Kavşağı’nda yaşanan olayda, hafif ticari araçta bulunan 3 kişinin emniyet şeridinden ilerlemek istediği iddia edildi. Kendilerine yol vermeyen, içerisinde otel çalışanlarının bulunduğu servis otobüsünün sürücüsüyle tartışan şüpheliler, bir süre sonra saldırıya geçti.

        Olay sırasında kavşakta kırmızı ışığın yanmasıyla araçların durmasını fırsat bilen hafif ticari aracın sürücüsü, aracından inerek servis otobüsüne yöneldi. Sürücü, otobüs şoförünün bulunduğu cama ve kapıya yumruklarla vururken, araçta yolcu olarak bulunan bir kadın da şoföre hakaret ve tehditlerde bulundu.

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        OTÜBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRI KAMERADA

        #resim#1391513#

        Hafif ticari araçtan inen üçüncü kişi ise saldırıyı engellemeye çalıştı. Yaşananlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde hafif ticari araç sürücüsünün servis otobüsünün camına ve kapısına yumruklarla vurduğu, yanındaki kadının da şoföre yönelik sözlü saldırıda bulunduğu anlar yer aldı.

        EHLİYETİNE 60 GÜN EL KONULDU

        #resim#1391514#

        Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren sürücüyü tespit etti.

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        Sürücüye 186 bin TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Hafif ticari araç ise trafikten men edildi.

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        #Saldırı
        #trafik
        #ceza
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