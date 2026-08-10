Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde seçime gidildi.

İHA'nın haberine göre seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Seda Dilber AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) de kendisini desteklemesiyle Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

3 turdan oluşan oylamanın ilk turunda Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 18 oy, CHP'nin adayı Seda Dilber 11 oy aldı. 6 oy boş kullandı, 6 üye ise çekimser kaldı. İkinci turda da aynı sonuçlar alındı. Üçüncü turda kullanılan 41 oyun 21'ini alan Seda Dilber, başkan vekili seçilirken Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 19 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı da yaptığı paylaşımda, "Etimesgut’ta demokrasi ve halkın iradesi kazandı. Etimesgut Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilen Sayın Seda Dilber’i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Etimesgutluların sandıkta ortaya koyduğu iradeyi koruyarak, Etimesgut’a hizmet etmeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Erdal Beşikcioğlu’nun emaneti emin ellerde." ifadelerini kullandı.