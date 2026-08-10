Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Etimesgut'ta başkan vekili belli oldu

        Etimesgut'ta başkan vekili belli oldu

        Etimesgut Belediyesi Başkan Vekilliği'ne CHP'nin adayı Seda Dilber seçildi. Seçimde AK Parti ve MHP aday çıkartmamıştı, Yeni Parti ile CHP'nin adayı yarıştı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 17:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Etimesgut'ta başkan vekili belli oldu

        Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde seçime gidildi.

        İHA'nın haberine göre seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Seda Dilber AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) de kendisini desteklemesiyle Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

        3 turdan oluşan oylamanın ilk turunda Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 18 oy, CHP'nin adayı Seda Dilber 11 oy aldı. 6 oy boş kullandı, 6 üye ise çekimser kaldı. İkinci turda da aynı sonuçlar alındı. Üçüncü turda kullanılan 41 oyun 21'ini alan Seda Dilber, başkan vekili seçilirken Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 19 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

        CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı da yaptığı paylaşımda, "Etimesgut’ta demokrasi ve halkın iradesi kazandı. Etimesgut Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilen Sayın Seda Dilber’i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Etimesgutluların sandıkta ortaya koyduğu iradeyi koruyarak, Etimesgut’a hizmet etmeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Erdal Beşikcioğlu’nun emaneti emin ellerde." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Lukaku bitti bitiyor!
        Lukaku bitti bitiyor!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Demet Şener sırrını açıkladı
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        İnşaat maliyetinde kırılım
        İnşaat maliyetinde kırılım