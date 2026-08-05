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        Fabrika yangınında 2 can kaybı!

        Osmaniye'de bir fabrikada çıkan yangında facia yaşandı. Olayda 2 işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 17:35 Güncelleme:
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        Fabrika yangınında 2 can kaybı!
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        Osmaniye'de bir fabrikada çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir-çelik fabrikasında, öğle saatlerinde işçilerin kaynak yaptığı sırada küçük çaplı patlama meydana geldi.

        Patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanların ihbarıyla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Ekipler, işçilerden Ahmet Yıldırım ile Tajdin Togar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan bir işçi ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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