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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih’te polis drone'u devrede! Alkol tüketenlere havadan anons

        Fatih’te polis drone'u devrede! Alkol tüketenlere havadan anons

        Fatih'te denetim sırasında gökyüzünden gelen polis anonsu, bölgede bulunanlara kısa süreli şaşkınlık yaşattı. Alkol tüketen kişilere drone üzerinden yapılan uyarının ardından vatandaşların bulundukları bölgeden ayrıldığı anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 15:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Polisten drone ile alkol denetimi!

        Fatih'te polis ekipleri, kamusal alanda alkol tüketen kişilere yönelik gerçekleştirdiği denetimde drone kullandı.

        Kocamustafapaşa Narlıkapı Caddesi'nde alkol tükettiği görülen kişiler, polis dronundan yapılan sesli anonsla uyarıldı. Uygulama sırasında havadan yapılan anonsun, bölgede gerçekleştirilen denetimlerde teknolojinin aktif şekilde kullanıldığını ortaya koyduğu görüldü.

        DRONEDAN “BU BİR POLİS DRONEUDUR” ANONSU

        Droneun hoparlöründen yapılan uyarının ardından alkol tüketen kişilerin bulundukları bölgeden ayrıldığı anlar görüntülere yansıdı. Fatih'te gerçekleştirilen denetim sırasında polis droneu, Kocamustafapaşa Narlıkapı Caddesi'nde alkol tüketen kişilerin bulunduğu noktaya yöneldi. Drone üzerinden yapılan anonsta, "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın" ifadeleri kullanıldı.

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        UYARININ ARDINDAN BÖLGEYİ TERK ETTİLER

        Gökyüzünden gelen sesli uyarıyı duyan kişilerin kısa süre içerisinde bulundukları alandan uzaklaştığı görüldü.

        Dronela gerçekleştirilen uygulama çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti. Polis ekiplerinin denetim sırasında drone teknolojisinden yararlanması, özellikle geniş alanların havadan takip edilmesi ve ekiplerin olaylara müdahale etmeden önce tespit yapabilmesi açısından dikkat çekti.

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        #DRONE
        #Fatih
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