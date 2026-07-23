Eskişehir'de olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.M. (58) isimli vatandaşın eşi tatil amacıyla İstanbul'a gitti. Eşinden salı akşamından beri haber alamayan ve durumdan şüphelenen kadın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine daireye giren ekipler, 58 yaşındaki E.M.'nin yatağında hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede E.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İLK BELİRLEME: NORMAL ÖLÜM

Olay yerine çağrılan belediye tabibi tarafından yapılan incelemelerde, E.M.'nin ölümünün normal yollardan gerçekleştiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.