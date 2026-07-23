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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşi tatile gitti yatağında ölü bulundu

        Eşi tatile gitti yatağında ölü bulundu

        Eskişehir'de, eşinin tatile gitmesinin ardından kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki E.M., yatağından hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybeden E.M.'nin ölümüyle ilgili inceleme devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        Eşi tatile gitti yatağında ölü bulundu

        Eskişehir'de olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.M. (58) isimli vatandaşın eşi tatil amacıyla İstanbul'a gitti. Eşinden salı akşamından beri haber alamayan ve durumdan şüphelenen kadın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine daireye giren ekipler, 58 yaşındaki E.M.'nin yatağında hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede E.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        İLK BELİRLEME: NORMAL ÖLÜM

        Olay yerine çağrılan belediye tabibi tarafından yapılan incelemelerde, E.M.'nin ölümünün normal yollardan gerçekleştiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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