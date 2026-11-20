İzmir merkezli operasyon kapsamında 17 Kasım'da gözaltına alınan, aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi yöneticileri ve üyelerinin de bulunduğu 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

ANKA'daki habere göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ÇHD İzmir Şube Sekreteri Veysi Çetin, Erdoğan Akdoğdu, Yemen Cankan ve Bahattin Özdemir, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.