Balıkesir'de olay Bandırma'da ilçesinde 15 Kasım 2026 tarihinde meydana geldi. Bir vatandaş beslediği kedinin, komşusu Müslüm Ç. tarafından sopayla darp edildiğini belirterek İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikâyette bulundu.

"EVCİL HAYVANA İŞKENCEDEN" SORUŞTURMA

İHA'daki habere göre olayla ilgili Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında "evcil hayvana işkence etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

KEDİNİN SOL GÖZÜ KÖR OLDU

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Müslüm Ç.'nin elindeki bastonla kedinin başına vurduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, kedinin aldığı darbe sonucu sol gözünün kör olduğu belirlendi.

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"KUŞLARIMI YİYECEKTİ" DEDİ

19 Kasım'da yakalanarak savcılığa getirilen şüpheli, kamera görüntülerindeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. İfadesinde kedinin muhabbet kuşlarını yemeye çalıştığını, bu nedenle bastonla müdahale ettiğini savunan Müslüm Ç., kedinin uzaklaşmasının ardından müdahaleyi sürdürmediğini belirtti. Şüpheli, hayvana eziyet etme kastının bulunmadığını ve kedinin gözünün yaralandığını fark etmediğini ileri sürdü.

İLK AŞAMADA TUTUKLANMADI

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Bandırma Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli hakkında ilk aşamada tutuklama kararı verilmedi. Hâkimlik, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

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SAVCILIĞIN İTİRAZIYLA TUTUKLANDI

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Bandırma 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Kasım 2026 tarihinde şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Kararın ardından Müslüm Ç. cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.