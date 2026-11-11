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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ortak olacaktı katili oldu

        Ortak olacaktı katili oldu

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ortak iş yeri kurmak için 5 milyon lira verdiğini öne sürdüğü 45 yaşındaki Erdal Sağır'ı, konuşmak için gittiği evinde çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldüren 34 yaşındaki Abdullah G., tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        Adana'da, Abdullah G. (34), Adana İl Emniyet Müdürlüğüne giderek çatı imalatı sektöründe ortak iş yeri kurmak amacıyla yaklaşık 5 milyon lira verdiğini öne sürdüğü Erdal Sağır (45) ile kendisini oyaladığı gerekçesiyle konuşmak için 1 Kasım'da Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve çıkan tartışmada bu kişiyi bıçakladığını anlattı.

        YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre bunun üzerine söz konusu adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sağır'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde vücudunda çok sayıda kesici alet yarası bulunan Sağır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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        ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Cinayet zanlısı Abdullah G, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan cinayet zanlısı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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