Adana'da, Abdullah G. (34), Adana İl Emniyet Müdürlüğüne giderek çatı imalatı sektöründe ortak iş yeri kurmak amacıyla yaklaşık 5 milyon lira verdiğini öne sürdüğü Erdal Sağır (45) ile kendisini oyaladığı gerekçesiyle konuşmak için 1 Kasım'da Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve çıkan tartışmada bu kişiyi bıçakladığını anlattı.

YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

AA'da yer alan habere göre bunun üzerine söz konusu adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sağır'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde vücudunda çok sayıda kesici alet yarası bulunan Sağır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayet zanlısı Abdullah G, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan cinayet zanlısı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.