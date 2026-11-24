YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Özel'in açıklamaları özetle şöyle:

"Adını milletimizin koyduğu, bütçesini milletimizin oluşturduğu, el ele, omuz omuza her geçen gün büyüyen YENİ Partimiz adına hepinizi yürekten selamlıyorum, grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Birinci Kurultayımızı, bize umut veren ve bizden güç alan delegelerimizle gerçekleştirdik. Yarın da gerçekleştireceğimiz Merkez Yürütme Kurulu toplantımızla liyakatli kadrolarla birlikte milletimizin önüne çıkacağız.

Perşembe gününden itibaren seçimi nasıl kazanacağımızı ve Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi 86 milyon milletimize arz edeceğiz. Seçimi kazanacak cesarete ve Türkiye'yi yönetecek maharete sahibiz. Herkes emin olsun ki o sandığı varacağız ve o seçimi alacağız. Bugün Öğretmenler Günü ve tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum.

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Türkiye'nin yüzde 80'ini eğitim sisteminden memnun değil. AK Parti'ye oy vermiş kadın seçmenlerin eğitimden duyduğu memnuniyet yüzde 18, yani yüzde 82'si bu eğitim sisteminden memnun değil. Eğitime ayrılan pay azalmış durumda.

3.5 yılda, 65 okul saldırısı yaşandı. 8'i öğretmen olmak üzere 27 canımızı kaybettik. Öğrencilerin, çocuk işçiler haline getirildiği MESEM'lerde 24 çocuğumuz iş cinayetlerine kurban gitti. Bugün 15 bin 100 özel okul var. Ecevit döneminden bugüne 6.5 kat artmış durumda. Öğretmenlerimiz en kötü dönemlerini yaşıyorlar.

"ÖĞRETMEN MAAŞI 13 ÇEYREK ALTIN ERİDİ"

2002 yılında en düşük öğretmen maaşı, 635 TL'ydi. Ecevit döneminde, 20 çeyrek altın alabiliyordu. Bugün 7 çeyrek altın alabiliyor. 13 çeyrek altın kayıp durumda. Tayyip bey göreve geldiğinde 68 bin öğretmen atanamamıştı. Bugün atanamayan öğretmenlerin sayısı 1 milyonun üzerindedir. Soruyorum madem ki atamayacaktın niye okuttun? 2 yıldır tek bir öğretmen ataması yapmadılar.

Birçok öğretmen KPSS'yi kazanıp mülakatta eleniyordu. En sonunda akademi getirdiler. Engelli öğretmenlere, rehber öğretmenlere verilen hiçbir söz tutulmadı. Öğretmenin taban maaş güvencesi vardı. Bir gece yarısı Meclis'e getirdiler ve taban maaşı kaldırdılar ve özel okullarda çalışan öğretmenler asgari ücrete mahkum edildi.

"24 KASIM'DA 1 MAAŞ İKRAMİYE VERECEĞİZ"

İlk elden 100 bin öğretmen ataması yapacağız. 65 bin uzman çavuşu alıp, uygun eğitimi verip, okullarda devlet eliyle istihdam edeceğiz. 60 bin sosyal hizmet uzmanı ve 5 bin psikolog atayacağız. Öğretmenler arasındaki statüyü kaldırıp, doğru ve liyakatli bir sistem kuracağız. Öğretmen maaşının, yoksulluk sınırının altına düşmesine engel olacağız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlerimize 1 maaş ikramiye vereceğiz. İktidarımızda okullar güvenli, eğitim kaliteli olacak.

Çay üreticilerinin tüm sorunlarını biliyoruz ve iktidarımız döneminde bu sorunların tamamının çözüleceğine de söz veriyoruz. Paranın nereye harcanacağına iktidarın öncelikleri karar verir.

Fon krizi, milletimizi 200 milyar dolar zarara sokmuştur. Biz açıklamasak hiç istiflerini bozmayacaklardı. Üzerinden 69 gün geçti. Fon krizini gündemden düşürmeye çalışıyorlar. Mağdurlarla resmen alay ediyorlar. Ana paranın üçte birini ödediler. Mağdurlar isyanda ancak seslerini duyan yok. Tövbe hesabına 44 milyar TL yatırılmış. En son Saadet Partisi bir kampanya başlattı ve Sayın Mahmut Arıkan'a teşekkür ediyoruz ve biz de bu listenin açıklanmasını bekliyoruz. Biz mazlum çoğunluğun yanındayız.

İklim zirvesinde hepimizin cebinden 25 milyar TL harcadılar. Dışişleri Bakanlığı'nın bürokratlarını bu toplantının öncesi ve sonrasında gerektiği biçimde kullanamadılar. İklim krizi toplantısında, fosil yakıt diyemediler. Milli menfaat diyorlar bir de. Ne milli menfaatimiz var Suudi Arabistan'ın menfaati, Trump'ın talimatı var.

Kimse Kürt sorununu ifade etmezken biz Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğunu dile getirdik. DEM Parti'ye, Allah'ın selamını verdiğimizde bizi terörle işbirliği yapıyorlar diye suçluyorlardı. Şehit aileleri ve gazilerimizi üzmeden bir çözüm ihtimali ortaya çıktığında destek de verdik. Silahlar bırakılacak, terör bitecek dendiğinde biz bunun ilk arkasında duranlar olduk. En başından beri Meclis'te olmalı ve bir komisyon kurulmalı dedik. Komisyon kuruldu, biz de o komisyonda yer aldık.