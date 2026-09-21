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        Haberler Gündem 3. Sayfa 9 yaşındaki kız çocuğuna bisiklet ölüm oldu

        9 yaşındaki kız çocuğuna bisiklet ölüm oldu

        Adıyaman'da, bisikletiyle 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen 8 yaşındaki Havva Yıldız, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 14:48 Güncelleme:
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        9 yaşındaki kız çocuğuna bisiklet ölüm oldu

        Adıyaman'da edinilen bilgilere göre olay, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde 12 Eylül tarihinde meydana geldi. Evlerinin yakınlarında bisiklet süren 8 yaşındaki Havva Yıldız, bir anda bisikletinin kontrolünü kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikteki bahçenin istinat duvarından aşağıya düştü.

        9 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

        İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Havva Yıldız, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Adıyaman
        #Besni
        #Adıyaman Haberleri
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