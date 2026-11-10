Ahmet Şık'ın eşine casusluk iddiasıyla gözaltı
Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık'ın, "siyasal veya askeri casusluk" iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi
Giriş: 10 Kasım 2026 - 14:18 Güncelleme:
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, "siyasal veya askeri casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İHA'daki habere göre TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık hakkında, "siyasal veya askeri casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
Verdioğlu Şık'ın evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Yonca Verdioğlu Şık, soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
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