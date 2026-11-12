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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu

        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan makine mühendisi 36 yaşındaki Arif Oruç, ağabeyi A.O. tarafından boş araziye park edilmiş aracının arka koltuğunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 10:38 Güncelleme:
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        Denizli'de olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki Arif Oruç'tan dün geceden itibaren haber alamayan yakınları kendisini aramaya başladı.

        KARDEŞİ HAREKETSİZ YATIYORDU

        İHA'daki habere göre ailesinin endişelenmesi üzerine ağabeyi A.O. da kardeşini bulmak için çevrede arama yaptı. Arama çalışmaları sırasında kardeşine ait hafif ticari aracı boş bir arazide bulan ağabey, aracın kapısını açtığında Arif Oruç'u arka koltukta hareketsiz halde buldu.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        Kardeşine uzun süre seslenen ancak yanıt alamayan ağabey, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Oruç'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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