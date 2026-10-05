Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Berna'yı arıyorum" dedi 13 yerinden bıçaklandı! Kızı ile görüşen Yasin Erdem Bayır'ı öldüren baba ve kızı tutuklandı

        "Berna'yı arıyorum" dedi 13 yerinden bıçaklandı! Kızı ile görüşen Yasin Erdem Bayır'ı öldüren baba ve kızı tutuklandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, önceki gün yangın havuzu yanında cansız beden bulundu. Yapılan çalışmalarda ölen kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğu belirlendi. 13 yerinden bıçaklanan Bayır'ı, kız arkadaşı Berna Ö.'nün babası Mustafa Ö.'nün işlediği öğrenildi. Soruşturmada baba ve kızın ifadeleri ortaya çıktı. Baba-kız tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 08:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır bıçaklanarak öldürüldü. Bayır'ın gönül ilişkisi yaşadığı Berna Ö.'nün babası Mustafa Ö. (47) tarafından bıçaklandığı tespit edildi. Mustafa Ö. ile kızı Berna Ö. Tutuklandı.

        Olay, geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkisindeki yangın havuzu yanında meydana geldi.

        Yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yasin Erdem Bayır olduğu tespit edilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bayır'ın ensesi, boynu ve vücudunun farklı bölgelerinde bıçak yaraları bulunduğu öğrenildi. Bayır’ın yanında motosikleti de bulundu.

        REKLAM

        "BERNA'YI ARIYORUM"

        İHA'da yer alan bilgilere göre; şüpheli babanın ifadesinde evin çevresinde dolaşırken görüp kimi aradığını sorduğu gencin "Berna'yı arıyorum" cevabı üzerine "Berna kim?" diye sorduğunda "4 aylık karım" cevabını alınca çıkan tartışmada bıçakladığını söylediği öğrenildi.

        Kızın ise ifadesinde genci babasının isteğiyle bölgeye çağırdığını söylediği bildirildi.

        YASİN'İ EVİNİN YAKININA ÇAĞIRMIŞ

        Jandarmanın olayla ilgili yaptığı araştırmada, Bayır’ın 16 yaşındaki Berna Ö. ile gönül ilişkisi bulunduğu belirlendi.

        Yaklaşık 1 hafta önce kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldığı belirtilen Berna Ö.'nün, Bayır’ı evinin yakınına çağırdığı tespit edildi. Çalışmada; Bayır’ın, Berna Ö.’nün babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

        REKLAM

        BABA-KIZ GÖZALTINDA

        Olayın ardından Mustafa Ö. ile kızı Berna Ö., gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Yasin Erdem Bayır’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Diğer yandan Mustafa Ö. ile kızı Berna Ö., jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

        VÜCUDUNDA 13 BIÇAK YARASI

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öldürülen Yasin Erdem Bayır'ın, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        İncelemede, Bayır'ın vücudunda 13 bıçak yarası tespit edildi. Cenaze, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        REKLAM

        Bayır'ın cenazesinin Alanya'da defnedileceği öğrenildi. Olayda kullanılan bıçak ise cinayet şüphelisi Mustafa Ö.'nün gösterdiği yerde bulundu.

        BABA İLE KIZI TUTUKLANDI

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Yasin Erdem Bayır'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Ö. ile kızı Berna Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan baba ile kızı tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #cinayet
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzmanlardan açıklama, AFAD'dan rapor geldi
        Uzmanlardan açıklama, AFAD'dan rapor geldi
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        Bakıcı maliyetini azaltabilirsiniz
        Bakıcı maliyetini azaltabilirsiniz
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Angelina Jolie'den Gazze sözleri
        Angelina Jolie'den Gazze sözleri
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!