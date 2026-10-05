Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır bıçaklanarak öldürüldü. Bayır'ın gönül ilişkisi yaşadığı Berna Ö.'nün babası Mustafa Ö. (47) tarafından bıçaklandığı tespit edildi. Mustafa Ö. ile kızı Berna Ö. Tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkisindeki yangın havuzu yanında meydana geldi.

Yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yasin Erdem Bayır olduğu tespit edilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayır'ın ensesi, boynu ve vücudunun farklı bölgelerinde bıçak yaraları bulunduğu öğrenildi. Bayır’ın yanında motosikleti de bulundu.

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"BERNA'YI ARIYORUM"

İHA'da yer alan bilgilere göre; şüpheli babanın ifadesinde evin çevresinde dolaşırken görüp kimi aradığını sorduğu gencin "Berna'yı arıyorum" cevabı üzerine "Berna kim?" diye sorduğunda "4 aylık karım" cevabını alınca çıkan tartışmada bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Kızın ise ifadesinde genci babasının isteğiyle bölgeye çağırdığını söylediği bildirildi.

YASİN'İ EVİNİN YAKININA ÇAĞIRMIŞ

Jandarmanın olayla ilgili yaptığı araştırmada, Bayır’ın 16 yaşındaki Berna Ö. ile gönül ilişkisi bulunduğu belirlendi.

Yaklaşık 1 hafta önce kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldığı belirtilen Berna Ö.'nün, Bayır’ı evinin yakınına çağırdığı tespit edildi. Çalışmada; Bayır’ın, Berna Ö.’nün babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

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BABA-KIZ GÖZALTINDA

Olayın ardından Mustafa Ö. ile kızı Berna Ö., gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Yasin Erdem Bayır’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Diğer yandan Mustafa Ö. ile kızı Berna Ö., jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

VÜCUDUNDA 13 BIÇAK YARASI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öldürülen Yasin Erdem Bayır'ın, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

İncelemede, Bayır'ın vücudunda 13 bıçak yarası tespit edildi. Cenaze, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Bayır'ın cenazesinin Alanya'da defnedileceği öğrenildi. Olayda kullanılan bıçak ise cinayet şüphelisi Mustafa Ö.'nün gösterdiği yerde bulundu.

BABA İLE KIZI TUTUKLANDI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Yasin Erdem Bayır'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Ö. ile kızı Berna Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan baba ile kızı tutuklandı.