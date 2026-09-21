Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura ani kalp durması sonucu kaldırıldığı hastanede 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Burhan Özfatura, dün sabah evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ani kalp durması geçirdiği belirlenen Özfatura'nın, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Tedavisi süren Özfatura, bugün hayatını kaybetti.

ANAP VE DYP'DEN SEÇİLDİ

Burhan Özfatura, 1984 yılında yapılan yerel seçimde Anavatan Partisi (ANAP) adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Özfatura, 1989 yılında CHP'li Yüksel Çakmur karşısında ise seçimleri kaybetti. Özfatura, 1994-1999 yılları arasında da bu kez Doğru Yol Partisi (DYP) adayı olarak yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek görev yaptı.