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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Casperlar' soruşturmasında 51 çocuğa dava

        'Casperlar' soruşturmasında 51 çocuğa dava

        'Casperlar' suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik açılan yeni soruşturma tamamlandı. 51 çocuk hakkında 17 farklı suç kapsamında dava açıldı. İddianame, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 13:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Casperlar' soruşturmasında 51 çocuğa dava

        Liderliğini İsmail Atız’ın yaptığı İstanbul'da, Bahçelievler başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘uyuşturucu ticareti’, ‘fuhuş’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gibi suçlara karıştıkları tespit edilen ‘Casperlar’ suç örgütüne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.

        SORUŞTURMA TAMAMLANDI

        Örgütün çocuk yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin 22 eylem gerçekleştirdiği belirlendi. Olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 30’u tutuklu toplam 51 çocuk şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘örgütün veya amacının propagandasını yapma’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘mala zarar verme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ başta olmak üzere toplam 17 suç kapsamında 51 çocuk hakkında iddianame düzenlendi.

        İddianame, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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        #istanbul
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