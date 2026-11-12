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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çiftçi kadının trajik sonu

        Çiftçi kadının trajik sonu

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, çalışır vaziyetteki traktörün şaftına kolunu kaptırarak ağır yaralanan 53 yaşındaki E.K. isimli kadın, tedavi gördüğü hastanede 21 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 11:20 Güncelleme:
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        Eskişehir'de olay, 23 Ekim tarihinde Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Göltepe Mahallesi’nde meydana gelmiş, E.K. (53) henüz belirlenemeyen bir sebeple çalışır vaziyetteki traktörün dönen şaftına sol kolunu kaptırmıştı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

        Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        21 GÜNLÜK HAYAT MÜCADELESİ

        Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 21 gün boyunca tedavi gören ve kopan kolu için müdahaleler yapılan E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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