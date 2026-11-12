Eskişehir'de olay, 23 Ekim tarihinde Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Göltepe Mahallesi’nde meydana gelmiş, E.K. (53) henüz belirlenemeyen bir sebeple çalışır vaziyetteki traktörün dönen şaftına sol kolunu kaptırmıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İHA'daki habere göre olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

21 GÜNLÜK HAYAT MÜCADELESİ

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 21 gün boyunca tedavi gören ve kopan kolu için müdahaleler yapılan E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.