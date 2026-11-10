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        Haberler Gündem 3. Sayfa Güllü'nün kızı Tuğyan'ın avukatından karara itiraz

        Güllü'nün kızı Tuğyan'ın avukatından karara itiraz

        Şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada annesini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, karara itiraz ederek istinaf başvurusunda bulundu. Avukat Merve Uçanok, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 13:32 Güncelleme:
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        Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, annesi Gül Tut’u tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı Merve Uçanok, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere istinaf dilekçesini Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.

        DHA'daki habere göre 21 sayfalık dilekçede, yerel mahkemenin mahkumiyet kararının hukuka aykırı olduğu savunularak, kararın bozulması veya kaldırılması istendi.

        Savunma makamı, mahkumiyet kararının ağırlıklı olarak tanık Sultan Nur Ulu’nun beyanları ve Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nın zeminde kayganlık sağlayıcı madde bulunmadığına ilişkin raporuna dayandırıldığını ileri sürdü.

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        TANIK İFADELERİNİN ÇELİŞKİLİ OLDUĞU SAVUNULDU

        Avukat Merve Uçanok'un itiraz dilekçesinde, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun soruşturmanın ilk aşamalarında verdiği ifadeler ile daha sonraki ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğu öne sürüldü.

        Avukat Uçanok, Ulu’nun ilk ifadelerinde farklı, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadelerde ise farklı anlatımlarda bulunduğu belirtilerek, bu beyanların baskı altında alındığı iddia edildi. Savunmada ayrıca, Sultan Nur Ulu’nun farklı kişilerle yaptığı konuşmalarda Tuğyan Ülkem Gülter’in annesine zarar vermediğini söylediği öne sürüldü. Bu kapsamda dosyaya sunulan ses kayıtları ve uzman mütalaalarına dikkat çekildi.

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        "3.53 PROMİL ALKOLLÜYDÜ"

        Dilekçede, Gül Tut’un olay sırasında kanında 3.53 promil alkol bulunduğu ve bazı ilaç etken maddelerinin de tespit edildiği belirtildi. Bu durumun denge, koordinasyon ve algı bozukluğuna yol açmış olabileceği ne dikkat çekilerek, Gül Tut’un kaza sonucu düşmüş olabileceği ihtimalinin yeterince değerlendirilmediği savunuldu.

        Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu’nun 11 Şubat 2026 tarihli raporunda da ölümün yüksekten düşmeyle meydana geldiğinin değerlendirildiği, ancak olayın intihar, kaza veya başka bir kişinin etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin tıbben ayırt edilemediğinin belirtildiği aktarıldı.

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        Savunma makamı ayrıca, olay günü hazırlanan ölü muayene ve otopsi tutanağında zeminin kaygan olduğuna ilişkin tespit bulunduğunu, buna karşın daha sonra yapılan kriminal incelemede kayganlık sağlayıcı maddeye rastlanmamasının mahkumiyete gerekçe yapılmasının hatalı olduğunu ileri sürdü.

        "HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" SESİNE DİKKAT ÇEKTİ

        Dilekçede, olay öncesine ait kamera kayıtlarına yansıyan ‘Hadi görüşürüz’ sözünün kime ait olduğunun da kesin olarak belirlenemediği ifade edildi. Gül Tut’un yakın arkadaşı Çiğdem Emir’in söz konusu sesin Gül Tut’a ait olabileceği yönündeki beyanına dikkat çekilerek, ses kaydının yeniden incelenmesi talep edildi. Yapılan itirazda, mahkemenin bazı tanıkların dinlenmesi ve yeni bilirkişi incelemeleri yapılmasına yönelik talepleri reddetmesinin de savunma hakkını kısıtladığını iddia etti.

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        TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

        İstinaf dilekçesinin sonuç bölümünde, yerel mahkemenin kararının CMK’nın 289’uncu maddesi kapsamında bozulması, aksi kanaatte kararın kaldırılarak Tuğyan Ülkem Gülter’in beraatine karar verilmesi istendi. Dilekçede ayrıca, yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunduğu belirtilen Gülter’in kanun yolu incelemesi sırasında tahliye edilmesi talep edildi.

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        #Tuğyan Ülkem Gülter
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